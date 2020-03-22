С тех пор как Амани узнала тайну своего происхождения, прошло полгода. Мир изменился: города полыхают, люди обращаются в пепел, шпионы-друиды просачиваются сквозь каменные стены, боевых роботов заряжают магией, а полукровкам-демджи зашивают под кожу железо, чтобы лишить возможности колдовать.

Героям предстоит найти ответы на множество вопросов. Что замышляет султан и чего хотят повстанцы? Кто лучше для страны — умный садист или благородный и гуманный глупец?

Вас ждёт отлично переданная атмосфера песков, магия джиннов и прочих сказочных существ из «1001 ночи». Эта книга полна обманов, как и Восток, о котором она повествует.