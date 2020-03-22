Действие этого остросюжетного фантастического романа происходит в недалеком будущем в вымышленной латиноамериканской стране Коста-Брава. Секта религиозных фанатиков, собравшись вывести новое, генетически чистое поколение людей, решила при помощи смертельного вируса, сжигающего живую плоть, уничтожить все человечество. Террористам противостоит горстка мужественных людей, готовых с риском для собственной жизни сорвать зловещие планы безумцев.
Таллиннское издательство «Мелор» продолжает знакомить читателей с новинками остросюжетной зарубежной фантастики. В настоящем сборнике мы предлагаем Вашему вниманию два фантастических романа, впервые издающихся на русском языке.
Название романа «Смерть — это сон» само говорит о его содержании. Второй роман «Белая вдова» принадлежит перу Сэма Мэрвина.
С тех пор как Амани узнала тайну своего происхождения, прошло полгода. Мир изменился: города полыхают, люди обращаются в пепел, шпионы-друиды просачиваются сквозь каменные стены, боевых роботов заряжают магией, а полукровкам-демджи зашивают под кожу железо, чтобы лишить возможности колдовать.
Героям предстоит найти ответы на множество вопросов. Что замышляет султан и чего хотят повстанцы? Кто лучше для страны — умный садист или благородный и гуманный глупец?
Вас ждёт отлично переданная атмосфера песков, магия джиннов и прочих сказочных существ из «1001 ночи». Эта книга полна обманов, как и Восток, о котором она повествует.
Палящее солнце и бескрайние дюны, свист песчаных бурь и гром выстрелов, ежедневная битва за жизнь. Мир сказок «Тысячи и одной ночи», где чувственный жар пропитан порохом и пеплом. Героев ждёт беспощадная пустыня, магические огненные скакуны, золотые дворцы тиранов, джинны и прекрасные принцы.
Новая, оригинальная альтернативная вселенная подана автором убедительно и неизбито, с драмой, юмором и неослабевающей динамикой. Сложные, неоднозначные характеры, мастерски прописанные в ярких диалогах, и захватывающие приключения в сочетании с трогательными сюжетными поворотами заставят с нетерпением ждать продолжения.
В романе прослеживаются жизни двух молодых людей XIX века, которых судьба бросает через три континента туда, где оба встречают девушку, которую посетила Дева Мария, и где раскрывается секрет списка Мадонны.
Гарольд Мазур в своих детективах использует форму романа-загадки, в чем схож с Россом Макдональдом. Его постоянный персонаж — адвокат Скотт Джордан — по заданию клиента углубляется в изучение очередного запутанного дела и оказывается в центре преступления.
Лучшие романы Мазура, представленные в этом сборнике, — «Зарой меня глубже», «Такая богатая, такая красивая и такая мертвая», «Представление окончено» — помимо всего прочего замечательны неповторимым колоритом делового Нью-Йорка 50–60-х годов прошлого века, где правят коррупция и мир легких денег.
Главный тезис всех его остросюжетных произведений — убийство никогда ничего не решает!
Келлен и белкокот Рейчис теперь сами по себе. И хотя вместе они не раз спасались от смерти, ещё ни разу они не влипали так крепко! Решив добраться до легендарного Аббатства Теней, в котором знают секрет исцеления от Чёрной Тени, они отправляются в путь вместе с незнакомкой, обещавшей помощь. Но во время перехода через безжизненную пустыню девушка показывает своё настоящее лицо. И вот Келлен с Рейчисом оказываются вдали от дома, от людей, в сердце пустыни, без еды, воды и малейшего шанса на выживание…
У Келлена есть немного магии, парочка карточных финтов и выдающаяся способность влипать в сомнительные истории. В Семи Песках не найти семнадцатилетнего парня, чья голова стоила бы дороже, чем его собственная. К счастью, есть друзья, готовые в любой момент спасти его от верной смерти, — аргоси Фериус Перфекс и белкокот, самый надёжный товарищ и деловой партнёр. Рейчис уж точно его не предаст! Разве что… за горячую ванну или тарелку сдобного печенья… Оказавшись в Гитабрии, городе великих научных открытий, Фериус, Келлен и Рейчис узнают, что на днях открывается Большая Выставка, на которой представят диковинное изобретение — механическую птицу. Но никто не знает, что у механического чуда есть секрет и изобретательница Джануча хранит его очень тщательно. Птичка сотворена с помощью приграничной магии и чего-то ещё… того, что делает её живой… Но почему она так опасна? Почему женщина из раза в раз допускает одну и ту же ошибку в чертежах и почему она готова на всё, чтобы и дальше хранить свою тайну?
Инженер Аллан Стерн и его секретарша Беатрис Кендрик — главные герои знаменитого романа классика американской фантастики Джорджа Аллана Ингленда — впадают в таинственный летаргический сон и пробуждаются через много десятилетий в разрушенном и опустошенном Нью-Йорке. Их приключения на руинах цивилизации составляют сюжетный стержень романа. «Незанятый мир» стал одним из хрестоматийных произведений «посткатастрофической» фантастики начала XX века.
В книге американского фантаста Джорджа Генри Смита, впервые выходящей в нашей стране, публикуется остросюжетный роман „Королевы и ведьмы Лохлэнна”. Действие происходит в Голливуде и в Анивне — параллельном мире, населенном пиратами, демонами, ведьмами — ужасными и очаровательными. Сочетание атрибутики средневекового рыцарства, мягкого юмора, морской романтики и эротического культа Великой Матери придает произведению своеобразный колорит, а фантастическая фабула, построенная на кельтском фольклоре, захватывает и до последней страницы держит читателя в состоянии взволнованного напряжения.
Рукопись подготовлена ассоциацией „Беллат”, отредактирована и набрана издательством „Вышэйшая школа”.
Месяцы тренировок не прошли зря. Бенни и Том Имура готовы навсегда покинуть родной город и отправиться в дикие земли.
Едва ступив на опасную территорию, Бенни с друзьями встречают зомби там, где их быть не должно. А на былых островках безопасности обнаруживают лишь растерзанные трупы. Вскоре братья понимают — зомби сотворить такое не под силу. Но кто стоит за этим? Новый убийца, решивший подчинить себе пустоши? Или это банда Геймлэнда возобновила смертельную игру? Чтобы узнать правду, каждому придется преодолеть путь, который может стоить им жизни. И сделать это придется поодиночке.
Джонатан Мэйберри — автор бестселлеров New York Times. Он выступает экспертом по теме зомби на канале History Channel, а многие его романы стали основой для экранизаций фильмов и сериалов.
Оцепленные города. Испуганные люди, которые способны на все ради выживания. Полчища живых трупов, уничтожающих все на своем пути. Страну поглотил зомби-апокалипсис.
Бенни Имуре предстоит найти дело своей жизни среди хаоса и разрухи. Идеальный пример — его старший брат Том, лучший охотник на зомби в стране. Но Бенни знает, что Том — настоящий трус. Когда Бенни был совсем маленьким, их отца укусил зомби и Том сбежал, бросив родителей. Юноша до сих пор винит Тома в смерти матери.
Когда подругу Бенни похищает местная банда, которая отдает людей на съедение зомби ради развлечения, парень решает во что бы то ни стало спасти девушку и наказать преступников. Но в мире, где каждый шаг может стоить жизни, не уцелеть в одиночку. И Том отправляется на поиски девушки вместе с Бенни. Сумеют ли братья пройти через ад на земле? Ведь иногда даже зомби человечнее людей, которые готовы разорвать тебя на куски ради наживы.
После падения цирка прошел год. Но благодаря таинственному спонсору самое смертельное шоу на земле возродилось и с радостью открывает свои двери для кровожадных зрителей: новые шатры, новые артисты, новые смертоносные аттракционы и новые жертвы.
Теперь Бен и Хошико должны противостоять старому врагу самостоятельно: она — в гнилом сердце трущоб, он — в кровавом чреве цирка. Смогут ли они пережить разлуку и встретиться вновь? Или беспощадный инспектор манежа уничтожит непокорного Чистого, которому лично предстоит познать все ужасы цирковой жизни?
Сияние огней, красный бархат кресел, блеск роскошных костюмов, аппетитные запахи угощений, радостные улыбки и детский смех! Шоу, которое никого не оставит равнодушным! Но стоит солнцу спрятаться за горизонт, как цирк закрывает свой гостеприимный манеж для скучающих богачей, которые готовы заплатить любую сумму за смертельное представление. От былого сияния не осталось и следа: крики боли, ужасающие травмы, голод и смерть — настоящее лицо цирка, обагренное кровью невинных артистов.
Хошико — звезда цирка родом из трущоб. Бен — сын министра, выступающего за ужесточение режима. Отброс и Чистый. Преисполненные взаимной ненависти, два мира столкнулись, чтобы разрушить предрассудки поколений. Смогут ли они понять друг друга или безжалостная мясорубка цирка уничтожит обоих в борьбе за свободу?
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Geo
Ну, у нас сейчас в 3D из каждого окна показывают первые 2 серии... Мировой кризис, пандемия... Надеюсь, ими и ограничится. "Песню" похоже еще не читал. (Хотя мне кажется, что ее могли экранизировать, потому что начало уж больно знакомое... Может, как минимум начинал читать...)
J_Blood
Посредственный боевичок, плюс к тому (вернее, минус, конечно) отсутствие первой книги дилогии – она на русский не переводилась. Возможно, полностью воспринималось бы лучше.
J_Blood
"Песня Сван" Маккаммона вот так сразу на ум пришла.
Кстати, если говорить не только о книгах, вспомнился еще канадский сериал 2016-го года "Последствия". Обычно постапы ограничиваются какой-то одной напастью - ядерная война, эпидемия, астероид и т. д. - а в этом сериале беды многочисленны и разнообразны. :)) Жаль, недооценили его и ограничились одним сезоном.
Gregorian
Хорошая книга
Geo
Я ее сейчас быстро прочитал, почти сразу вспомнил, что раньше уже читал. У меня сравнение с мифами и легендами Древней Греции... как там были немного проработаны боги, а потом это все эволюционировало тысячи лет, и пришло к расцвету религии, так и данное произведение - мифы и легенды современной фантастики и фентези. Интересно с академической точки зрения для прослеживания эволюции фантастической мысли. (Для меня эталоном постапокалипсиса, наверное, является "День Триффидов" Джона Уиндема. Интересно, что за полвека фантастика шагнула очень далеко. За следующие полвека таких скачков не наблюдалось :( Считаю, что обязательно стоит прочитать "Противистояние" Кинга, кто еще не читал - на фоне пандемии коронавируса будет читаться с ошеломляющим эффектом. "Долина Проклятий" Роджера Желязны понравилась. Немного подходит под тему Бредбери, с теми же "Марсианскими хрониками".) Кому еще что нравится из постапокалипсиса?